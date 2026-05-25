Mehrere Verletzte nach Großeinsatz: Polizei muss nackten 27-Jährigen bändigen

Merseburg - Ein aggressiver 27-Jähriger verursachte am Sonntagabend einen Polizeieinsatz in Merseburg.

Die Polizei musste am Sonntag einen aggressiven 27-Jährigen festnehmen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Antje Hoppen musste die Behörde gegen 19 Uhr zur Straße Hölle anrücken, nachdem ein 55-Jähriger dort von einem unbekannten Mann grundlos auf den Kopf geschlagen worden war. Er musste danach im Krankenhaus behandelt werden.

Der Angreifer, der mit Tierabwehrspray in die Flucht getrieben worden war, konnte kurz darauf in der Marienstraße angetroffen werden.

"Er schrie herum, hatte sich selbst vollkommen entkleidet und griff einen Polizeibeamten sofort aggressiv an, riss ihn um und versuchte, ihn zu beißen", so Hoppen.

Nur mit vereinten Kräften und mithilfe von Pfefferspray konnten die Polizisten den nackten Kameruner schließlich bändigen und mit Handschellen fesseln. Nicht nur der 27-Jährige, sondern auch fünf Beamte wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.