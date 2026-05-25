Nacht-Einsatz im Bison-Gehege: Münchner Polizei rettet Mann aus Tierpark

München - Ein Notruf brachte in der Sonntagnacht gegen 21.45 Uhr Polizeibeamte in München zum Tierpark in Thalkirchen. Ein Mann kam nicht mehr aus dem Bison-Gehege.

Unfreiwillig war ein 23-Jähriger in einem Tierpark-Gehege Bisons ausgesetzt. Am Ende ging es für alle relativ gut aus. (Symbolbild) © 123RF/frankfichtmueller

Der Mann hatte es irgendwie geschafft, einen Schuh über den Zaun zu befördern, und wollte diesen wieder holen.

Dieser Versuch endete in einem unfreiwilligen Aufenthalt im Gehege – aus dem sich der Mann nicht mehr befreien konnte.

In der Falle sitzend zog sich der 23-Jährige hinter einen Elektrozaun zurück und alarmierte die Helfer.

"Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Münchner Polizei nahmen Kontakt zu dem Mann auf und lokalisierten ihn im Bereich des Geheges", teilte die Münchner Polizei am Montag mit.

"Gemeinsam mit Mitarbeitern des Tierparks gelang es schließlich den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien."