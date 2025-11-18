Bombendrohung! Großeinsatz an Schule im Norden, Unterricht fällt aus

Husum - Großeinsatz in Husum ( Schleswig-Holstein ): Ein Unbekannter hat damit gedroht, eine Bombe an einer Schule in der Kreisstadt zu zünden. An dem betroffenen Gymnasium wurde der Unterricht abgesagt.

An einer Schule in Husum läuft derzeit ein Großeinsatz. Ein unbekannter Anrufer drohte mit einer Bombe. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Flensburg gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich am Montagabend gegen 22 Uhr ein Unbekannter telefonisch beim Revier in Husum gemeldet.

Er drohte damit, am Dienstag eine Bombe in der Hermann-Tast-Schule zu platzieren und diese hochgehen zu lassen!

In Absprache mit den Verantwortlichen der Schule entschieden sich die Behörden daraufhin dafür, den Unterricht abzusagen.

Derzeit sind zahlreiche Polizeikräfte an dem Gymnasium im Einsatz, um zu überprüfen, ob die Drohung wirklich ernst gemeint ist. Schüler, die von dem Unterrichtsausfall nicht rechtzeitig erfahren haben, werden vor Ort betreut.