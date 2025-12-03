Bombendrohung in Mönchengladbach: Polizei sperrt Straßen und räumt Gebäude
Von Volker Danisch und Christoph Reichwein
Mönchengladbach - Wegen einer mutmaßlichen Bombendrohung hat die Polizei in Mönchengladbach (NRW) mit dem Bismarckplatz eine große Straßenkreuzung in der Innenstadt abgesperrt und auch mehrere umliegende Gebäude geräumt.
Eine Polizeisprecherin nannte eine Bedrohungslage als Grund für den Einsatz mit zahlreichen Beamten, die den Hinweisen nachgingen.
Eine Bombendrohung bestätigte sie zwar nicht. Sie erklärte aber, dass auch ein Diensthund im Einsatz sei. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, dass es bei dem Einsatz um eine Bombendrohung gehe.
Die erfolgte Absperrung des Bismarckplatzes führt in der Innenstadt von Mönchengladbach zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Mehrere Straßen, die auf diese große Kreuzung zulaufen, würden ab einem gewissen Punkt gesperrt, erklärte die Polizeisprecherin.
Davon sei auch der öffentliche Nahverkehr betroffen, da Buslinien über den Bismarckplatz liefen.
Die "Rheinische Post" hatte über den Polizeieinsatz berichtet.
Erstmeldung am 3. Dezember um 15.57 Uhr, Update um 17.20 Uhr.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa