Bombendrohung in Mönchengladbach: Polizei sperrt Straßen und räumt Gebäude

Mönchengladbach - Wegen einer mutmaßlichen Bombendrohung hat die Polizei in Mönchengladbach ( NRW ) mit dem Bismarckplatz eine große Straßenkreuzung in der Innenstadt abgesperrt und auch mehrere umliegende Gebäude geräumt.

Die Polizei geht derzeit im Bereich der Innenstadt Hinweisen zu einer Bombendrohung nach. © Christoph Reichwein/dpa

Eine Polizeisprecherin nannte eine Bedrohungslage als Grund für den Einsatz mit zahlreichen Beamten, die den Hinweisen nachgingen.

Eine Bombendrohung bestätigte sie zwar nicht. Sie erklärte aber, dass auch ein Diensthund im Einsatz sei. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, dass es bei dem Einsatz um eine Bombendrohung gehe.

Die erfolgte Absperrung des Bismarckplatzes führt in der Innenstadt von Mönchengladbach zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Mehrere Straßen, die auf diese große Kreuzung zulaufen, würden ab einem gewissen Punkt gesperrt, erklärte die Polizeisprecherin.