Polizei rätselt: Autodiebe schicken ihre Beute auf Tauchgang

Duisburg/Oberhausen - Autodiebe stellen die Polizei in Nordrhein-Westfalen derzeit vor ein Rätsel.

Der gestohlene Renault Clio wurde aus dem Rhein-Herne-Kanal gefischt. © Polizei Duisburg

In den vergangenen Tagen rückten die Ermittler in Duisburg und Oberhausen gleich zweimal aus, um zuvor gestohlene Autos aus dem Rhein-Herne-Kanal zu fischen, wie die Polizei Duisburg am Mittwoch mitteilte.

Zunächst hatte ein Zeuge beobachtet, wie bisher unbekannte Täter am vergangenen Freitag einen Renault Clio im Wasser versenkten. Der Wagen wurde bereits Ende August von seinem Besitzer (78) als gestohlen gemeldet.

Das Wrack konnte zwischen den Schleusen Duisburg-Meiderich und Oberhausen-Lirich wieder an Land gezogen werden. Bildaufnahmen zeigen, wie der Renault sichtlich beschädigt am Ufer liegt.

Am Dienstagabend dann ein ähnlicher Vorfall: Unweit des ersten Tatorts wurde diesmal ein BMW X1 in den Kanal gestoßen. Ob es sich dabei um dieselben Täter handelt, war noch unklar.

Der Wagen wurde Ende November gemeinsam mit zwei weiteren Autos von einem Gebrauchtwagenhof an der Theodor-Heuss-Straße in Duisburg geklaut. Die zwei anderen Wagen wurden noch nicht wieder aufgefunden - dass auch sie versenkt wurden, ist nicht auszuschließen.