Bombendrohungen in Sachsen: Zwei Hauptbahnhöfe betroffen

Chemnitz/Zwickau - Am Freitagabend mussten die Hauptbahnhöfe in Chemnitz und Zwickau gesperrt werden!

Der Chemnitzer Hauptbahnhof konnte nach knapp einer Stunde wieder freigegeben werden. © Jan Härtel

Wie die Bundepsolizei Chemnitz gegenüber TAG24 bestätigte, musste der Hauptbahnhof aufgrund einer Bombendrohung gegen 18 Uhr gesperrt werden.

Die Bundespolizei sperrte die Gleise 1 bis 4 ab und durchsuchte den Bereich. Auch ein Sprengstoffhund war im Einsatz.

Gegen 19.04 Uhr gab es Entwarnung und der Bahnhof wurde wieder freigegeben.

Eine halbe Stunde früher ging auch im Lagezentrum Zwickau eine Bomebndrohung ein, wie Eckhard Fiedler von Bundespolizeiinspektion Klingenthal gegenüber TAG24 bestätigte.

In Zwickau wurde der gesamte Hauptbahnhof evakuiert. Personen in den Zügen wurden ebenfalls nach draußen gebracht.

Der Hauptbahnhof wird derzeit nicht angefahren.

Wie lange die Durchsuchung andauert, ist laut Fiedler noch offen.