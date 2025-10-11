Brandanschlag auf WDR-Maus: So ist der Stand der Ermittlungen

Köln - Auch rund zweieinhalb Monate nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Maus-Figur in Köln suchen die Ermittler weiter nach dem oder den Verantwortlichen.

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Maus-Figur sind inzwischen mehrere Pflaster auf der verbrannten Stelle zu sehen. © Jonas-Erik Schmidt/dpa

Wer den orangefarbenen Kinderstar Ende Juli angezündet hat, ist laut der Kölner Staatsanwaltschaft noch unklar. Sie hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laut Polizei inzwischen übernommen.

Unbekannte hatten die Maus-Statue in der Nacht zum 26. Juli in Brand gesetzt. Die 1,70 Meter hohe Figur hatte anschließend auf der einen Seite eine schwarz verkohlte Stelle.

In den folgenden Tagen wurde sie liebevoll versorgt: Fans klebten etliche Pflaster auf die verbrannte Stelle - manche beige, manche bunt und voller Motive.

Anschließend ging es für die Figur in eine Spezialwerkstatt. Seit Ende August steht sie repariert und neu lackiert wieder auf ihrem Platz in der Innenstadt.