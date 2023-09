Brandserie in Burgau: Polizei erwischt Feuerteufel auf frischer Tat

Die Polizei hatte den 23-Jährigen überwacht. Als er erneut ein Feuer legte, schlugen die Beamten zu. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mann sei dabei ertappt worden, wie er einen Papiercontainer anzündete, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihm wird vorgeworfen, für sechs weitere Brände in Burgau im Juni, Juli und August verantwortlich zu sein, die alle auf ähnliche Weise gelegt worden sein sollen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben einen Verdacht gegen den 23-Jährigen. Er wurde daraufhin überwacht und konnte schließlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.30 Uhr auf frischer Tat von zivilen Einsatzkräften festgenommen werden.

Die Polizisten löschten das Feuer sofort, sodass kein Schaden entstand.

Durch die weiteren Brände, die dem Verdächtigen zur Last gelegt werden, entstanden in zwei Gebäuden und an einem Fahrzeug Schäden in Höhe von rund 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.