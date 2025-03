Brandserie in Hennef: Polizei nimmt mutmaßlichen Feuerteufel fest

Hennef (NRW) - Nach einer Brandserie in Hennef in der Nacht von Montag auf Dienstag scheint die Polizei den mutmaßlichen Feuerteufel gefasst zu haben.

Am Abend des vergangenen Dienstags gegen 23.20 Uhr trafen Beamte den mutmaßlichen Brandstifter im Bereich der Mittelstraße an und kontrollierten ihn daraufhin.

Zahlreiche Brände hatte es in der Nacht von Montag auf Dienstag gegeben. © Marius Fuhrmann

In der Vernehmung gab der mutmaßliche Feuerteufel zu, den Müllcontainer auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters an der Obere Siegstraße in Brand gesetzt zu haben.

Außerdem sei er für die Beschädigung eines Rahmens eines Ausstellungskastens am Rathaus der Stadt Hennef verantwortlich gewesen.

Allerdings bestritt er eine Beteiligung an den anderen Bränden und Sachbeschädigungen.

Dennoch führten die Fahnder den 30-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung, Brandstiftung, Sachbeschädigung und Sachbeschädigung durch Feuer einem Haftrichter vor. Dieser erließ auch einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariat 1 zur Brandnacht und den zurückliegenden Bränden in Hennef dauern an. Daher bitten die Beamten weiterhin um Zeugenhinweisen zu den Taten. Solltet Ihr also was gesehen haben, meldet Euch telefonisch unter 022415413521.