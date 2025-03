Feuerteufel hält Einsatzkräfte auf Trab: Polizei muss 30-Jährigen nach Brandserie gehen lassen

Zudem brannte kurz darauf in der Hanftalstraße ein Ford in einer Garage. Der Innenraum des Autos wurde komplett zerstört. Möglicherweise hat der Täter die Heckscheibe eingeschlagen, um das Feuer zu legen.

Allerdings wurde dabei untergestelltes Mobiliar zerstört. Als die Polizisten den Brand aufnahmen, riefen immer mehr Anwohner an und meldeten weitere Brände in Hennef.

Wie die Polizei berichtet hat, wurde gegen 2.20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Mittelstraße gemeldet. Als die Beamten eintrafen, war das Feuer, das in einem zugänglichen Abstellraum ausbrach, der über den Innenhof erreichbar ist, bereits gelöscht.

Die Polizei konnte zunächst einen Mann festnehmen, musste diesen aber laufen lassen. © Marius Fuhrmann

Doch die Serie riss nicht ab, ganz im Gegenteil: In der Edgovener Straße wurde wahrscheinlich eine Mülltonne angezündet. Das Feuer beschädigte dabei einen Stromverteilerkasten und einen Gartenzaun.

Zudem brannte auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters an der "Obere Siegstraße" ein Müllcontainer. Auch dieser Fall scheint wohl im Zusammenhang mit der Brandserie zu stehen.

Da die Tatorte nah aneinander lagen, musste von einem Zusammenhang ausgegangen werden. Die Polizei setzte umgehend alle verfügbaren Kräfte, unterstützt durch Beamte aus Köln, Bonn, dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und dem Erft-Kreis, im Stadtgebiet Hennef ein.

Schnell machten die Beamten einen polizeibekannten 30-Jährigen ausfindig, der in der Nähe wohnt. Als die Polizisten an seinem Wohnort auftauchten, beschmiss er diese mit verschieden Gegenständen, weshalb man den Mann in Gewahrsam nahm.

Da ein konkreter Tatverdacht im Zusammenhang mit den Bränden gegen den Hennefer bislang nicht belegt werden konnte, musste man ihn wieder laufen lassen.

Am Dienstagmorgen meldeten Anwohner dann noch weitere Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Ob diese Taten mit der Brandserie zusammenhängen, wird ebenfalls untersucht. Zudem prüft die Polizei einen Zusammenhang mit dem Brand eines leer stehenden Wohnhauses in Hennef-Stein am 17. März und den jüngsten Mülltonnenbränden.