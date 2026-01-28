Brandstiftung an zwei NRW-Schulen: Polizei ermittelt zwei Verdächtige

Haan - Nach erheblichen Zerstörungen in kurzer Zeit an zwei Schulen durch Einbrecher in Haan bei Düsseldorf hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt.

Feuerwehrleute kümmern sich am 4. Januar 2026 um den Brand an einer Grundschule in Haan. © Feuerwehr Haan

Dabei handele es sich um einen 17- und einen 19-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Ihnen werde Brandstiftung beziehungsweise Sachbeschädigung vorgeworfen.

Die genaue Tatbeteiligung werde ermittelt. Bei dem 17-Jährigen handele es sich nach ersten Erkenntnissen um einen ehemaligen Schüler einer der Schulen. Bei Durchsuchungen seien Beweismittel sichergestellt worden.

An einer Grundschule brannte es in der Nacht zum 4. Januar. Die Polizei hatte erklärt, dass sie von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgeht und einen Zusammenhang mit Zerstörungen an einer Gesamtschule prüft.

Dort waren zahlreiche Räume, Sanitäranlagen und das Schülercafé verwüstet worden. Teile des Hauptgebäudes wurden unter Wasser gesetzt.

An die Grundschule konnten die gut 200 betroffenen Schüler in diesem Jahr erst in der vergangenen Woche zurückkehren. Sie hatten zuvor Unterricht in Ersatzräumen am Gymnasium.