Bewusstlos im Wald gefunden: 36-Jährige inzwischen verstorben - Kripo rätselt weiter

Viernheim - Schon am Freitag wurde in einem Waldstück im südhessischen Viernheim (Landkreis Bergstraße) eine schwer verletzte Frau gefunden . Mittlerweile ist klar, dass die 36-Jährige verstorben ist. Die Kripo rätselt weiter.

An dieser Stelle wurde die 36-Jährige nahe der Alfred-Nobel-Straße in Viernheim entdeckt. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, entdeckten Passanten die 36-Jährige am Freitagvormittag in einem Waldstück nahe der Alfred-Nobel-Straße.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau umgehend in eine Klinik.

Dort erlag sie einer neuen Mitteilung zufolge jedoch am späten Nachmittag ihren schweren Kopfverletzungen.

Bislang unklar ist, woher die Verletzungen stammen, die die Frau aufwies.

Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit allerdings noch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.