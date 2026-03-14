Mehrere Fahrzeuge kollidieren: Tödlicher Unfall legt A5 lahm

Karlsruhe/Bruchsal - Ein folgenschwerer Unfall hat sich am späten Samstagvormittag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal ereignet.

Wieso die Wagen miteinander kollidierten, ist bislang unklar. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach ersten Informationen krachten gegen 11.30 Uhr mehrere Fahrzeuge zusammen. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Mehrere Unfallbeteiligte wurden dabei laut einem Reporter vor Ort verletzt, für eine Person sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen und sie sei noch am Unfallort verstorben.

Zur Versorgung der Verletzten wurden zwei Rettungshubschrauber alarmiert.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell noch immer im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Verletzten zu versorgen.