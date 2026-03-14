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Mehrere Fahrzeuge kollidieren: Tödlicher Unfall legt A5 lahm

Bei einem Massencrash auf der A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal wurde eine Person tödlich verletzt. Die Fahrbahn ist gesperrt.

Von Tobias Kremer

Karlsruhe/Bruchsal - Ein folgenschwerer Unfall hat sich am späten Samstagvormittag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal ereignet.

Wieso die Wagen miteinander kollidierten, ist bislang unklar.
Wieso die Wagen miteinander kollidierten, ist bislang unklar.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach ersten Informationen krachten gegen 11.30 Uhr mehrere Fahrzeuge zusammen. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Mehrere Unfallbeteiligte wurden dabei laut einem Reporter vor Ort verletzt, für eine Person sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen und sie sei noch am Unfallort verstorben.

Zur Versorgung der Verletzten wurden zwei Rettungshubschrauber alarmiert.

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Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell noch immer im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Verletzten zu versorgen.

Zur Versorgung der Verletzten wurden auch zwei Rettungshubschrauber alarmiert.
Zur Versorgung der Verletzten wurden auch zwei Rettungshubschrauber alarmiert.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Die A5 ist daher in Fahrtrichtung Norden auf Höhe des Anschlussstelle Weingarten voll gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

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