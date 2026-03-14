Mehrere Fahrzeuge kollidieren: Tödlicher Unfall legt A5 lahm
Karlsruhe/Bruchsal - Ein folgenschwerer Unfall hat sich am späten Samstagvormittag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal ereignet.
Nach ersten Informationen krachten gegen 11.30 Uhr mehrere Fahrzeuge zusammen. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch unklar.
Mehrere Unfallbeteiligte wurden dabei laut einem Reporter vor Ort verletzt, für eine Person sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen und sie sei noch am Unfallort verstorben.
Zur Versorgung der Verletzten wurden zwei Rettungshubschrauber alarmiert.
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell noch immer im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Verletzten zu versorgen.
Die A5 ist daher in Fahrtrichtung Norden auf Höhe des Anschlussstelle Weingarten voll gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24