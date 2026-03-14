Tödlicher Crash bei ADAC-Rallye: Wagen prallt gegen Baum - Beifahrerin stirbt

Frielendorf - Motorsport-Event endet in Tragödie! Bei einer Rallye in Nordhessen ist eine Beifahrerin tödlich verunglückt. Nach einem schweren Unfall kämpften Rettungskräfte um ihr Leben, doch die 43-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus.

Die 43-jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst noch in eine Klinik geflogen. Dort erlag sie später jedoch ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Philip Bockshammer/ADAC SE/obs

Der tragische Unfall ereignete sich am Samstag bei der 7. ADAC Rallye Hessisches Bergland.

Nach Angaben der Polizei verlor ein Fahrer am frühen Nachmittag gegen 13.43 Uhr bei Frielendorf aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen prallte auf der Landstraße zwischen Frielendorf und Großropperhausen frontal gegen einen Baum.

Die 43 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Marburg geflogen werden musste, wo sie kurze Zeit später verstarb.

Der 39 Jahre alte Fahrer erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde in ein Klinikum nach Kassel gebracht. Nach Polizeiangaben schwebt er jedoch nicht in Lebensgefahr.