Brandstiftung bei der Bahn: Verkehr auf betroffener Strecke weiterhin beeinträchtigt

Viersen - Eine Brandstiftung an einem Kabelkanal der Bahn behindert den Zugverkehr rund um Viersen am Niederrhein.

Eine mutmaßliche Brandstiftung an einem Kabelkanal sorgt derzeit rund um Viersen für Verzögerungen im Zugverkehr. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Mehrere Regionallinien und der Güterverkehr seien betroffen, wie die betroffenen Bahnunternehmen auf ihrer Seite zuginfo.nrw mitteilten. Teilweise enden Züge vorzeitig oder werden umgeleitet.

Zwischen Viersen und Krefeld müssen Reisende vorerst auf bereitgestellte Ersatzbusse umsteigen.

Der Kabelbrand sei am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf einem Park&Ride-Parkplatz an der Güterstraße am Bahnhof Viersen entdeckt worden.

Die Polizei geht aktuell von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise auf die Täter gibt es aber noch keine. Deshalb sei auch noch unklar, ob es sich bei der Tat um eine gezielte Sabotage oder einen anderen Hintergrund handelt.

Wann der Zugverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt wieder normal läuft, ist nach Angaben der Bahn zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.