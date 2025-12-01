Schon wieder Weihnachtsbaum umgesägt! Bürgermeister sauer, Polizei eingeschaltet

Bachhagel - Ein Weihnachtsbaum einer Gemeinde im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau ist umgesägt worden.

Bereits zum zweiten Mal in drei Jahren wurde im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau ein Weihnachtsbaum umgesägt. (Symbolbild) © Melissa Erichsen/dpa

In der Nacht auf Sonntag hätten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den etwa sieben Meter hohen Tannenbaum in Bachhagel gefällt, sagte ein Polizeisprecher.

Auch die Beleuchtung sei dabei beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden eigenen Angaben zufolge auf etwa 800 Euro.

Dem Bayerischen Rundfunk sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Ingo Hellstern: "Das gehört sich nicht. Einen Weihnachtsbaum sägt man nicht um".

Inzwischen stehe der Baum aber wieder: "Wir lassen uns die Freude an dieser Tradition nicht nehmen!", sagte er dem BR. Vorgegangen wurde sehr professionell: Mit einer Motorsäge und einem Keil wurde der Baum gezielt von der Straße weg gefällt.

Medienberichten zufolge war der Weihnachtsbaum der Gemeinde 2022 schon einmal umgesägt worden. Die Polizei ermittelt nach dem neuerlichen Vorfall wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.