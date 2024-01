Brandstiftung in Heidelberg: Frau muss in Psychiatrie

Heidelberg - Eine Frau ist nach mutmaßlicher Brandstiftung in Heidelberg in eine psychiatrische Einrichtung überstellt worden.

In einer psychiatrischen Anstalt findet sich eine mutmaßliche Brandstifterin (37) wieder. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg einen Unterbringungsbefehl gegen eine 37 Jahre alte Frau erwirkt.

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, stehe diese im dringenden Tatverdacht, am gestrigen Mittwoch gegen 1.40 Uhr auf eine bislang nicht genau bekannte Weise den Speicher eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg-Pfaffengrund mit voller Absicht in Brand gesetzt zu haben.

Durch das Feuer war zunächst der komplette Dachstuhl des Gebäudes in Brand geraten und in der Folge schwer beschädigt worden.

Die Flammen griffen schließlich auf zwei benachbarte Gebäude über. Dort konnte jedoch ein Ausbreiten des Feuers verhindert und der Brand gelöscht werden.