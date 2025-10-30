Brandstiftung in Oschersleben: Drei Feuer in einer Nacht

Oschersleben - In der Nacht zum Donnerstag brannte eine Gartenlaube in Oschersleben ( Sachsen-Anhalt ) ab. Die Polizei ermittelt.

Drei Objekte standen in Brand, als die Feuerwehr eintraf. © Polizeirevier Börde

Gegen 0.45 Uhr ging der Notruf ein, dass eine Gartenlaube die Vollbrand stand, wie das Polizeirevier Börde mitteilte.

Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus.

Angekommen fanden die Beamten ein zweites Feuer in einem Toilettenhäuschen, welches etwa 20 Meter von der Laube entfernt war.

Doch nicht nur das: Auch eine Garage in einem nahegelegenen Komplex brannte lichterloh.