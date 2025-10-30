Brandstiftung in Oschersleben: Drei Feuer in einer Nacht
Oschersleben - In der Nacht zum Donnerstag brannte eine Gartenlaube in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) ab. Die Polizei ermittelt.
Gegen 0.45 Uhr ging der Notruf ein, dass eine Gartenlaube die Vollbrand stand, wie das Polizeirevier Börde mitteilte.
Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus.
Angekommen fanden die Beamten ein zweites Feuer in einem Toilettenhäuschen, welches etwa 20 Meter von der Laube entfernt war.
Doch nicht nur das: Auch eine Garage in einem nahegelegenen Komplex brannte lichterloh.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.
Wer hat die Feuerteufel gesehen? Das Polizeirevier in Haldensleben bittet Zeugen um Hinweise unter 03904/478-0.
Titelfoto: Polizeirevier Börde