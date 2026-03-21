Brandstiftung! Lauter Knall reißt Anwohner aus dem Schlaf

Zielitz - Am Samstagmorgen sorgte ein lauter Knall bei Anwohnern in Zielitz ( Landkreis Börde ) für einen Schrecken. Das war passiert.

Der Radlader war nicht mehr zu retten. Jedoch konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. © Polizeirevier Börde

Wer in der kleinen, knapp 2000 Einwohner großen Gemeinde um 6 Uhr noch nicht wach war, wurde unfreiwillig aus seinem Schlaf gerissen.

Ein lauter Knall hallte durch den Ort, der seinen Ursprung in der Straße "Am Schwimmbad" hatte.

Wie das Polizeirevier Börde berichtete, hatten dort bisher Unbekannte einen Radlader in Brand gesetzt.

Die schnell angerückten Kameraden der Feuerwehr konnten zwar die Arbeitsmaschine nicht mehr retten, jedoch ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Bäume verhindern, heißt es weiter.

Ein Zeuge gab an, kurz nach dem Ausbruch der Flammen ein zügig davonfahrendes Auto wahrgenommen zu haben.