Brennend in Kanal gesprungen: Junge beim Grillen von Stichflamme getroffen

Wallenhorst - Bei einem Grilltreffen von Jugendlichen und Kindern in Wallenhorst bei Osnabrück ist ein Elfjähriger von einer Stichflamme getroffen worden.

Ein Grilltreffen von Jugendlichen in Wallenhorst ist schiefgegangen. Ein Junge wurde von einer Stichflamme getroffen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Junge sei nach eigenen Angaben danach brennend in einen Kanal gesprungen, teilte die Polizei mit. Dennoch erlitt er Verbrennungen am Körper und musste später im Krankenhaus behandelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich zwei Kinder und zwei Jugendliche am Montagabend an dem Kanal zum Grillen getroffen.

Nach Angaben des Elfjährigen soll ein 17-Jähriger einen mitgebrachten Grill mit Spiritus befeuert haben. Dabei sei es zu der Stichflamme gekommen.

Ein Rettungsdienst wurde zunächst nicht alarmiert. Der Junge suchte erst mehrere Stunden später gemeinsam mit seinen Eltern die Notaufnahme eines Krankenhauses auf.