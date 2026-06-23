Streit eskaliert völlig: 25-Jähriger erfasst Rivalen mit seinem Wagen

Unterdietfurt - Nach einem Streit in der Nacht zum Sonntag auf einer Feier in Niederbayern hat ein Mann seinen Kontrahenten mit dem Auto erfasst. Der 26-Jährige stürzte dabei und wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei konnte den Täter an seiner Wohnung festnehmen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen den 25-jährigen mutmaßlichen Täter wurde ein Haftbefehl beantragt, aber unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die beiden Männer stritten sich in Unterdietfurt (Landkreis Rottal-Inn). Der 26-Jährige ging zu Fuß weg, der Jüngere folgte ihm mit dem Auto über einen Feldweg. Dabei habe er den 26-Jährigen erfasst.