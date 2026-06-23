Erschreckender Vorfall in Neu-Isenburg: Schülerin (10) verfolgt und sexuell belästigt

Neu-Isenburg - Erschreckender Vorfall in Neu-Isenburg! Ein zehn Jahre altes Mädchen ist von einem Mann belästigt und angefasst worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und sucht Zeugen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Beamten mitteilten, befand sich das Kind gegen 12.15 Uhr am Dienstagmittag auf dem Nachhauseweg von der Schule in der Alicestraße, als ihr der fremde Mann plötzlich gezielt nachlief.

Die Zwölfjährige rannte sofort davon, traf kurz darauf in der Bahnhofstraße in einer Sackgasse jedoch wieder auf den Unbekannten. Dieser habe sich dem Mädchen genähert und es laut Polizei anschließend "unangemessen körperlich berührt".

Als die Schülerin in ihrer Not geistesgegenwärtig laut um Hilfe rief, trat der Mann die Flucht an.

Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg, der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: