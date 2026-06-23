Ekelhafter Einsatz: Mann bricht in Rettungswagen ein und übergibt sich

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Was hat ihn geritten? Die Polizei musste sich am Dienstag mit einem Mann befassen, der in ein Fahrzeug des DRK eingedrungen ist und sich darin übergeben hat.

Von Juliane Bonkowski

Gräfenhainichen - Was hat ihn nur geritten? Die Polizei musste sich am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Wittenberg mit einem Mann befassen, der in ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eingedrungen ist und auch noch seinen Mageninhalt darin verteilt hat.

Warum der 26-Jährige das Fahrzeug betrat, ist Gegenstand der Ermittlungen. (Symbolfoto)
Warum der 26-Jährige das Fahrzeug betrat, ist Gegenstand der Ermittlungen. (Symbolfoto)  © Hannes P Albert/dpa

Was genau eigentlich der Plan des 26-Jährigen war, ist offenbar weiterhin unklar. Fest steht, dass die Polizei um 5.09 Uhr zum Gelände der Rettungswache am Gutenbergplatz in Gräfenhainichen alarmiert wurde, weil sich ein Fremder in dem DRK-Fahrzeug aufhielt.

Laut einem Sprecher konnten die Beamten den Mann vor Ort feststellen. Zunächst habe er aber weder Angaben zu seiner Person noch zu den Gründen, warum er sich dort aufhielt, gemacht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll er einen Schlüsselkasten gewaltsam geöffnet, den Autoschlüssel entnommen und das Fahrzeug betreten haben.

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Dieses habe er ein kleines Stück bewegt, bevor er die Nacht darin verbracht und außerdem hineingekotzt hat.

Erst auf der Wache habe schließlich die Identität des Mannes festgestellt werden können. Gemeldet sei der gebürtige Inder in Bayern. Warum er in Gräfenhainichen war, ist nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 26-Jährigen in die Wege geleitet.

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa

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