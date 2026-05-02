Brutale Attacke in Berlin: Mann vor Bar niedergeschlagen und mit Messer verletzt

Berlin - In Charlottenburg eskalierte in der Freitagnacht ein Streit, bei dem ein 28-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Der schwer verletzte Mann überlebte die Attacke. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen Mitternacht in einer Bar an der Bismarckstraße zu einem Gespräch zwischen dem Mann und mehreren Unbekannten. Die Situation kippte schnell.

Die Gruppe verlagerte sich vor die Tür – dort eskalierte der Streit völlig, als sich die Beteiligten in Richtung eines weiteren Lokals bewegten.

Kurz darauf wurde der 28-Jährige brutal attackiert und ging zu Boden. Die Täter sollen unter anderem mehrfach auf seinen Kopf eingetreten haben.

Doch damit nicht genug! Der 28-Jährige erlitt außerdem auch Stich- und Schnittverletzungen im Hals-, Bauch- sowie Rückenbereich.

Anschließend flüchteten die Angreifer mit einem Auto in Richtung Ernst-Reuter-Platz.