Polizei sucht Zeugen: Explosion in Euskirchener City lässt Fenster zerbersten
Euskirchen - Große Aufregung in Euskirchen (NRW): In der Innenstadt war am Freitagabend gegen 19.40 Uhr plötzlich ein explosionsartiges Knallgeräusch zu hören.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Knall dabei so laut, dass sogar mehrere Fenster sowie eine Schaufensterscheibe eines Ladenlokals zerbarsten. Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich daraufhin umgehend ab.
Im Anschluss sicherte die Kriminalpolizei vor Ort Spuren. Dabei seien Reste von Böllern aufgefunden worden, berichten die Ordnungshüter weiter.
Personen seien nach aktuellem Stand nicht verletzt worden. Zudem sei an keinem der umliegenden Gebäude ein struktureller Schaden entstanden.
Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angefertigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Euskirchen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/7990 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.
Titelfoto: Sebastian Klemm