Polizei sucht Zeugen: Explosion in Euskirchener City lässt Fenster zerbersten

Euskirchen - Große Aufregung in Euskirchen ( NRW ): In der Innenstadt war am Freitagabend gegen 19.40 Uhr plötzlich ein explosionsartiges Knallgeräusch zu hören.

Durch die Explosion in der Euskirchener Innenstadt ist unter anderem ein Schaufenster zersprungen. © Sebastian Klemm

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Knall dabei so laut, dass sogar mehrere Fenster sowie eine Schaufensterscheibe eines Ladenlokals zerbarsten. Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich daraufhin umgehend ab.

Im Anschluss sicherte die Kriminalpolizei vor Ort Spuren. Dabei seien Reste von Böllern aufgefunden worden, berichten die Ordnungshüter weiter.

Personen seien nach aktuellem Stand nicht verletzt worden. Zudem sei an keinem der umliegenden Gebäude ein struktureller Schaden entstanden.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angefertigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Euskirchen.