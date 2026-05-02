Bei Verkehrskontrolle: Polizei schnappt Fahranfänger mit Auto voller Waffen

Wefensleben - Am Freitagmittag wurde ein junger Autofahrer in der Börde von der Polizei überprüft. Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht.

Der 18-Jährige war ohne Führerschein unterwegs. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Kontrolle ergab, war der 18-Jährige ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Laut dem Polizeirevier Börde wurden zudem im Kofferraum des Wagens mehrere Waffen entdeckt.

Die Beamten stellten dort zwei ungeladene Luftdruckgewehre fest. Im Handschuhfach fanden sie zudem eine Schreckschusspistole, erklärte ein Polizeisprecher.

Eine weitere Überprüfung deckte zudem auf, dass der Fahranfänger für diese keinen gültigen Waffenschein besitzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg wurde daher eine Durchsuchung angeordnet. Weitere Waffen konnten jedoch nicht bei dem 18-Jährigen festgestellt werden.