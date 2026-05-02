Gartenlaube fackelt vollständig ab: Polizei sucht nach Brandstifter
Wellen - In Wellen, einem Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde, wurde am frühen Samstagmorgen eine Gartenlaube in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.
Gegen 3.25 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und schauten aus dem Fenster. Nach Angaben des Polizeireviers Börde konnte einer der aufmerksamen Beobachter eine Gartenlaube entdecken, die bereits in Vollbrand stand.
"Aufgrund der Ausdehnung des Brandes zu diesem Zeitpunkt, ist davon auszugehen, dass die Knallgeräusche erst durch den Brand verursacht wurden", erklärte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag.
Ersten Ermittlungen zufolge gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei der Ursache nicht um einen technischen Defekt handelt. Eine Brandstiftung kann daher nicht ausgeschlossen werden.
Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter geben können.
Sachliche Hinweise können unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das Elektronische Polizeirevier an das Polizeirevier Börde weitergeleitet werden.
Titelfoto: Polizeirevier Börde