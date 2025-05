Brutale Attacken in Plauen: Frau mit Flasche beworfen und verprügelt, Passant geschlagen

Plauen - Heftige Attacken in Plauen (Vogtland) am Wochenende! Ein Mann rastete am Samstagabend auf einem Spielplatz völlig aus, warf einer Frau eine Flasche an den Kopf und schlug auf sie ein. Nur wenige Stunden später wurde ein Passant von einem Mann attackiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.