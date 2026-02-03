Brutale Szenen auf Spielplatz: Minderjährige misshandeln Jugendlichen massiv

Düsseldorf - Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen Jugendlichen in Düsseldorf durch mehrere Täter hat die Polizei acht Verdächtige ermittelt: Es handelt sich um Minderjährige.

Die Minderjährigen sollen ihr Opfer unter einem Vorwand auf einen Spielplatz in Düsseldorf gelockt haben. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, hatte sich die brutale Tat bereits am 12. Januar gegen 16.45 Uhr auf einem Spielplatz im Düsseldorfer Stadtteil Vennhausen ereignet.

Demnach gehen die Beamten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Jugendliche gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf den Spielplatz gelockt worden war, wo die beiden unmittelbar von mehrere Maskierten mit Schlägen und Tritten attackiert wurden.

Während es dem Freund des Jugendlichen gelang, verletzt zu fliehen, wurde der Geschädigte "weiter massiv körperlich misshandelt", wie der Polizeisprecher schilderte. So sollen die Täter neben einer Machete auch eine Schusswaffe benutzt haben, mit der sie einen Schuss in den Boden feuerten.



Als ein Zeuge auf die brutale Szene aufmerksam wurde, ergriff die Schläger-Gruppe samt der Geldbörse, den Schuhen und anderen Gegenständen des Opfers die Flucht, während hinzugezogene Rettungskräfte den Jugendlichen zur stationären Behandlung in eine Klinik brachten.