Lkw-Fahrer baut Glätte-Unfall: Bundesstraße stundenlang gesperrt

Oberspier - In Thüringen ist es weiterhin winterlich: Einem Lkw-Fahrer wurden die Straßenverhältnisse im Kyffhäuserkreis am Montag zum Verhängnis.

Der Lkw war bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Straße abgekommen. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen bei Schneeglätte auf der B4 in den Straßengraben gerutscht.

Den Angaben nach war der Sattelzug aus Richtung Oberspier kommend in Richtung Westerengel unterwegs, als dieser bei winterlichen Straßenverhältnissen nach links von der Straße abgekommen war.

Am Lkw samt Fahrzeuggespann entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.