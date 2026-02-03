Ohne Führerschein zur Polizei: Mann will Beamte austricksen, doch er fliegt auf

Landshut - Mit dem Auto aber ohne Führerschein ist ein Mann in Landshut zur Polizei gefahren – und wollte sich dann mithilfe eines Bekannten herausmogeln. Doch die Sprachkenntnisse einer Beamtin ließen ihn auffliegen.

Ein Mann kommt mit dem Auto zur Polizei, aber den Beamten fällt auf, dass er gar keinen Führerschein hat. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der Mann wollte sich Polizeiangaben zufolge am Montag eine Bescheinigung ausstellen lassen. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann mit dem Wagen gekommen war, obwohl er keine Fahrerlaubnis hat.

Auf Nachfrage habe er erzählt, ein Bekannter habe ihn gefahren. Die Beamten wollten die Geschichte überprüfen, sein angeblicher Fahrer solle deswegen zur Dienststelle kommen.

Der 61-Jährige rief einen Bekannten an und bat ihn laut Polizei auf Kroatisch, herzukommen und vorzugeben, ihn gefahren zu haben.