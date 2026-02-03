Flucht vor Polizeikontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Breitungen - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen wollten in der Nacht zu Dienstag einen Autofahrer auf der B19 bei Breitungen kontrollieren.

Ein Autofahrer versuchte auf der B19 bei Breitungen zu entkommen – die Polizei stoppte ihn schließlich. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.



In der Ortslage Barchfeld versuchte der Mann zusätzlich, sich durch das Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung der Kontrolle zu entziehen.

Die Flucht endete schließlich, als die Polizeibeamten das Fahrzeug stoppen und den Fahrer kontrollieren konnten.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Der Eigentümer des Fahrzeugs gab an, nichts von der Nutzung seines Pkw gewusst zu haben.