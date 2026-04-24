Brutaler Angriff auf der Straße: 35-Jähriger schlägt Taxifahrer zusammen

Meiningen - Ein Taxifahrer wurde am Donnerstag in Meiningen angegriffen.

Der 62-jährige Taxi-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, saß ein Fahrgast im Taxi des 62-Jährigen. Als er losfahren wollte, hielt plötzlich ein Transporter neben dem Fahrzeug an.

Der 35-jährige Transporter-Fahrer stieg anschließend aus - was folgte, war ein Streit mit dem Taxifahrer. Grund hierfür war offenbar die Verkehrssituation.

Der jüngere Mann hatte danach auf den 62-Jährigen eingeschlagen und eingetreten, woraufhin dieser zu Boden ging.

Zeugen hatten die Attacken des 35-Jährigen bemerkt und ihn von weiteren Angriffen abhalten können.