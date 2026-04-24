Brutaler Angriff auf der Straße: 35-Jähriger schlägt Taxifahrer zusammen

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Ein Taxifahrer wurde am Donnerstag in Meiningen angegriffen.

Von Christian Rüdiger

Meiningen - Ein Taxifahrer wurde am Donnerstag in Meiningen angegriffen.

Der 62-jährige Taxi-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der 62-jährige Taxi-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, saß ein Fahrgast im Taxi des 62-Jährigen. Als er losfahren wollte, hielt plötzlich ein Transporter neben dem Fahrzeug an.

Der 35-jährige Transporter-Fahrer stieg anschließend aus - was folgte, war ein Streit mit dem Taxifahrer. Grund hierfür war offenbar die Verkehrssituation.

Der jüngere Mann hatte danach auf den 62-Jährigen eingeschlagen und eingetreten, woraufhin dieser zu Boden ging.

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Zeugen hatten die Attacken des 35-Jährigen bemerkt und ihn von weiteren Angriffen abhalten können.

Der Taxifahrer wurde schwer verletzt und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Transporter-Fahrer.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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