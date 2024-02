Brutaler Angriff auf drei Monate altes Mädchen: 33-Jährige würgt Baby und wirft Glasflasche

Kassel - Traumatisches Erlebnis für die Eltern und ihr kleines Baby. Am gestrigen Dienstagabend kam es in Nordhessen zu einer brutalen Attacke auf einen Säugling. Die Angreiferin konnte glücklicherweise rechtzeitig gestoppt und noch vor Ort dingfest gemacht werden.

Die Polizei konnte die 33-Jährige schließlich noch vor Ort festnehmen. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/steuccio79, 123RF/pradeepthundiyil

Wie ein Sprecher des nordhessischen Polizeipräsidiums einen Tag nach den Ereignissen schilderte, ereignete sich der Zwischenfall am späten Vorabend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Meißnerstraße in Kassel.

Dort war eine dreiköpfige Familie, bestehend aus Mann, Frau und einem erst drei Monate alten Säugling, gegen 23.15 Uhr gerade im Begriff, das Gebäude, in dem sie zuvor eingeladen waren, zu verlassen.

Während das kleine Mädchen in einer Babyschale transportiert wurde, hatte sich laut späteren Angaben der Eltern eine Frau (33) zunächst unbemerkt an sie herangeschlichen. Plötzlich und unvermittelt kam es dann zu einer Attacke der 33-Jährigen auf das Kind, bei der die Angreiferin das Baby mit beiden Händen würgte.

Geistesgegenwärtig gelang es dem Vater des Mädchens, die Frau zu distanzieren und sich schützend zwischen sie und ihr Opfer zu stellen. Im Nachgang soll die 33-Jährige noch eine Flasche nach dem Kind geworfen haben, diese konnte der Mann aber gerade noch rechtzeitig abwehren.

Der alarmierten Polizei gelang es schließlich, die Angreiferin noch am Tatort festzunehmen und sie mit auf die Wache zu nehmen. Derweil wurde das attackierte Baby äußerlich glücklicherweise nicht verletzt. Das lauthals schreiende Mädchen kam dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus.