Brutaler Rache-Feldzug: Vater sucht die Peiniger seines Sohnes – Haftbefehl wegen Geiselnahme

Bamberg - Ein brutaler Raubüberfall und ein Vater, der die Kontrolle verliert! Nach einem Angriff auf seinen 16-jährigen Sohn ist ein Mann in Bamberg im Norden von Bayern völlig ausgerastet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Geiselnahme ermittelt.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen zu den Vorfällen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken gemeinsam mitteilten, traf der 16-Jährige am Freitag in einem Parkhaus in der Lorenz-Krapp-Straße auf eine Gruppe Jugendlicher, die er kannte.

Als er das Gebäude verlassen wollte, soll ein 14-Jähriger von hinten an ihn herangetreten sein und ihn mit einem Armgriff so heftig gewürgt haben, dass der 16-Jährige bewusstlos wurde.

Ein weiterer 14-Jähriger soll auf den Bewusstlosen eingeschlagen und -getreten haben.

Danach entrissen die Jugendlichen ihm den Angaben zufolge eine Bauchtasche mit persönlichen Gegenständen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen eines Raubdelikts.

Am Samstagnachmittag nahm der Vater des Opfers die Sache offenbar selbst in die Hand. Auf der Suche nach den Tätern soll er zwei Jugendliche in eine Autowerkstatt gebracht und sie dort über eine Stunde festgehalten haben. Dort soll er die beiden Teenager geschlagen, gewürgt und mit einem Fleischspieß bedroht haben, um Informationen zu erhalten.

Erst der Werkstattinhaber beendete die Situation, indem er alle aus dem Gebäude warf. Die Polizei wurde zunächst nicht informiert, doch nun laufen Ermittlungen wegen Geiselnahme.