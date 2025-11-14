Brutaler Rache-Feldzug: Vater sucht die Peiniger seines Sohnes – Haftbefehl wegen Geiselnahme
Bamberg - Ein brutaler Raubüberfall und ein Vater, der die Kontrolle verliert! Nach einem Angriff auf seinen 16-jährigen Sohn ist ein Mann in Bamberg im Norden von Bayern völlig ausgerastet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Geiselnahme ermittelt.
Wie die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken gemeinsam mitteilten, traf der 16-Jährige am Freitag in einem Parkhaus in der Lorenz-Krapp-Straße auf eine Gruppe Jugendlicher, die er kannte.
Als er das Gebäude verlassen wollte, soll ein 14-Jähriger von hinten an ihn herangetreten sein und ihn mit einem Armgriff so heftig gewürgt haben, dass der 16-Jährige bewusstlos wurde.
Ein weiterer 14-Jähriger soll auf den Bewusstlosen eingeschlagen und -getreten haben.
Danach entrissen die Jugendlichen ihm den Angaben zufolge eine Bauchtasche mit persönlichen Gegenständen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen eines Raubdelikts.
Am Samstagnachmittag nahm der Vater des Opfers die Sache offenbar selbst in die Hand. Auf der Suche nach den Tätern soll er zwei Jugendliche in eine Autowerkstatt gebracht und sie dort über eine Stunde festgehalten haben. Dort soll er die beiden Teenager geschlagen, gewürgt und mit einem Fleischspieß bedroht haben, um Informationen zu erhalten.
Erst der Werkstattinhaber beendete die Situation, indem er alle aus dem Gebäude warf. Die Polizei wurde zunächst nicht informiert, doch nun laufen Ermittlungen wegen Geiselnahme.
Selbstjustiz nach Raub? Kripo Bamberg ermittelt
Am Samstagabend eskalierte die Lage dann erneut!
Gegen 21.30 Uhr soll der Vater in der Lorenz-Krapp-Straße mehrere Personen bedroht haben, von denen er annahm, dass sie mit dem Überfall auf seinen Sohn in Verbindung stehen.
Dabei soll er eine Schreckschusswaffe auf eine Gruppe gerichtet haben. Zu einer Schussabgabe kam es laut Polizei nicht.
Es soll zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, woraufhin Zeugen die Polizei verständigten. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen Geiselnahme erlassen. Dieser wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.
Die Ermittler sicherten in dieser Woche Beweise und werten umfassend Videoaufnahmen aus. Der Fall ist komplex, die Hintergründe sind noch nicht vollständig geklärt.
Zeugen, die Beobachtungen zu einem der Vorfälle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09519129491 bei der Kripo Bamberg zu melden.
