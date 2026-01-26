Brutaler Überfall in Kreuzberg: Gesuchter Zeuge meldet sich bei Polizei

Wie die Berliner Polizei mitteilte, hat sich der gesuchte Zeuge am Montag auf einer Wache gemeldet. Das zuständige Fachkommissariat bittet dennoch weiter um sachdienliche Hinweise zu dem brutalen Überfall in Kreuzberg.

Berlin - In Kreuzberg kam es im vergangenen August zu einem brutalen Überfall, bei dem zwei unbekannte Männer einen 28-Jährigen mit einem Messer bedrohten und ihn anschließend bewusstlos schlugen.

Das Opfer kannte diesen mutmaßlichen Zeugen nur flüchtig. © Bildmontage: Polizei Berlin

Am 24. August 2025 gegen 21.50 Uhr wurde der Mann in der Baruther Straße angegriffen.

Der Mann flüchtete in Richtung Mehringdamm, doch die Täter holten ihn ein, traten ihn zu Boden und weiter auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor.

Danach stahlen die Täter seine Louis-Vuitton-Umhängetasche mit Bargeld, Schmuck, zwei Autoschlüsseln und seinem Handy.

Die Polizei Berlin sucht nun nach einem Zeugen, der zusammen mit dem Opfer unterwegs war.