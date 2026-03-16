Nächtlicher SEK-Einsatz: Mann bedroht Gruppe mit Waffe

Salzwedel - In der Nacht auf Sonntag rückte das SEK in den Norden Sachsen-Anhalts aus. Ein Mann soll dort eine Gruppe mit einer Waffe bedroht haben.

Das SEK musste in Salzwedel ausrücken. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Gegen 23.50 Uhr soll ein Mann insgesamt vier Personen in der Buchenallee in Salzwedel mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Gruppe konnte flüchten und rief die Polizei.

Die Meldung zog einen SEK-Einsatz nach sich.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, fanden die Sondereinsatzkräfte den 35-Jährigen in seiner Wohnung auf und nahmen ihn fest.

Auch die Waffe konnte in diesem Zuge aufgefunden werden: Dabei handelte es sich lediglich um eine ungefährliche Spielzeugwaffe.