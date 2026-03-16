Mysteriöse Baum-Sabotage in Osthessen: Wer steckt dahinter?

Rätselhafte Beschädigungen! Im osthessischen Kirchheim wurden offenbar mehrere Bäume gezielt verletzt. Es drohen schwerwiegende Folgen für die Natur.

Von Maximilian Hölzel

Kirchheim - Rätselhafte Beschädigungen! Im osthessischen Kirchheim wurden offenbare mehrere Bäume gezielt verletzt. Es drohen schwerwiegende Folgen für die Natur.

Durchlöchert und angesägt: So hinterließen Unbekannte mehrere Bäume im osthessischen Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg).
Durchlöchert und angesägt: So hinterließen Unbekannte mehrere Bäume im osthessischen Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg).  © Polizeipräsidium Osthessen

Wie die Polizei berichtet, entdeckten Arbeiter bei einer Streckenwartung entlang der Kreisstraße zwischen Reimboldshausen und Gershausen die Schäden.

Neben auffälligen blauen Farbmarkierungen stellten sie bei der näheren Untersuchung auch Schnitte sowie Bohrlöcher in mehreren Baumstämmen fest.

Nach ersten Einschätzungen könnten diese Eingriffe dazu führen, dass die betroffenen Bäume absterben. Bei stärkerem Wind drohen sie zudem, am Stamm abzubrechen.

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Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Inzwischen hat die Polizei Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie eines möglichen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz.

Von den schweren Beschädigungen waren zahlreiche weitere Bäume betroffen.
Von den schweren Beschädigungen waren zahlreiche weitere Bäume betroffen.  © Polizeipräsidium Osthessen

Die zuständige Polizeistation Bad Hersfeld bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Rufnummer 066219320, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache melden.

Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Osthessen

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