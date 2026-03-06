Brutaler Überfall in Park: Junger Mann leicht verletzt

In einem Solinger Park bedrohen mit Sturmhauben maskierte Unbekannte drei junge Männer mit einer Schusswaffe und rauben ihnen ein Handy.

Von Christine Bähr

Solingen - Mit einer Schusswaffe haben drei mit Sturmhauben vermummte Unbekannte einem 21-Jährigen in einem Solinger Park das Handy geraubt.

In Solingen sind zwei junge Männer überfallen worden. (Symbolbild)
In Solingen sind zwei junge Männer überfallen worden. (Symbolbild)  © 123.rf/rainerfuhrmann

Die in Schwarz gekleideten Täter hätten am späten Donnerstagabend von dem Mann und seinen 21 und 22 Jahre alten Begleitern die Herausgabe von Bargeld und Handy gefordert, sagte ein Sprecher der zuständigen Wuppertaler Polizei am frühen Morgen.

Zudem hätten sie ihr Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten leicht verletzt.

Nachdem der Mann ihnen sein Handy übergeben hatte, liefen die Räuber den Angaben des Polizeisprechers zufolge davon. Den alarmierten Einsatzkräften sei es allerdings nicht mehr gelungen, sie zu stellen.

Titelfoto: 123.rf/rainerfuhrmann

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: