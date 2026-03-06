Brutaler Überfall in Park: Junger Mann leicht verletzt

Solingen - Mit einer Schusswaffe haben drei mit Sturmhauben vermummte Unbekannte einem 21-Jährigen in einem Solinger Park das Handy geraubt.

In Solingen sind zwei junge Männer überfallen worden. (Symbolbild) © 123.rf/rainerfuhrmann

Die in Schwarz gekleideten Täter hätten am späten Donnerstagabend von dem Mann und seinen 21 und 22 Jahre alten Begleitern die Herausgabe von Bargeld und Handy gefordert, sagte ein Sprecher der zuständigen Wuppertaler Polizei am frühen Morgen.

Zudem hätten sie ihr Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten leicht verletzt.