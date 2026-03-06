Brutaler Überfall in Park: Junger Mann leicht verletzt
Von Christine Bähr
Solingen - Mit einer Schusswaffe haben drei mit Sturmhauben vermummte Unbekannte einem 21-Jährigen in einem Solinger Park das Handy geraubt.
Die in Schwarz gekleideten Täter hätten am späten Donnerstagabend von dem Mann und seinen 21 und 22 Jahre alten Begleitern die Herausgabe von Bargeld und Handy gefordert, sagte ein Sprecher der zuständigen Wuppertaler Polizei am frühen Morgen.
Zudem hätten sie ihr Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten leicht verletzt.
Nachdem der Mann ihnen sein Handy übergeben hatte, liefen die Räuber den Angaben des Polizeisprechers zufolge davon. Den alarmierten Einsatzkräften sei es allerdings nicht mehr gelungen, sie zu stellen.
