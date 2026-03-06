Fast zwei Jahre nach Riesenrad-Brand beim Highfield-Festival: So steht's um die Ermittlungen

Großpösna - Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Brand eines Riesenrades beim Highfield-Festival am Störmthaler See nahe Leipzig sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Die Ermittlungen zum Riesenrad-Brand dauern an. © Str./dpa

Wann mit einem Ende des "sehr umfangreichen Verfahrens zu rechnen ist", könne zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage. Ihren Angaben zufolge wurden seitdem 179 Zeugen befragt.

Am Abend des 17. August 2024 hatten Tausende Besucher auf dem Musikfestival gefeiert, als während eines Auftritts plötzlich eine der 24 Gondeln des 38 Meter hohen und voll besetzten Riesenrades in Brand geriet.

Die Flammen griffen auf eine zweite Gondel über, einige Menschen sprangen aus mehreren Metern Höhe aus dem Riesenrad.

Insgesamt 65 Menschen wurden anschließend ärztlich versorgt. Die Rettungskräfte brachten 16 Menschen mit zum Teil schweren Brand- und Sturzverletzungen in Krankenhäuser. Nach Polizeiangaben waren zwölf weibliche und vier männliche Personen im Alter zwischen 18 und 44 Jahren betroffen.