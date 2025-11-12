Bücher und Kuscheltiere: Dieb leistet erheblichen Widerstand

Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof versuchte ein 50-Jähriger am Dienstag, mehrere Waren aus einem Geschäft zu erbeuten.

Am Dienstagnachmittag wehrte sich ein 50-Jähriger gegen eine Untersuchung nach seinem Diebstahl. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/bsvet, 123RF/windsurfer62, Sven Hoppe/dpa

Der Mann hatte am Nachmittag mehrere Kuscheltiere und Bücher an sich genommen und probierte anschließend, das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen.

Die Mitarbeiter informierten daraufhin die Bundespolizei.

Der stark alkoholisierte Dieb, der laut den Beamten rund 1,7 Promille intus hatte, wurde mit zur Dienststelle genommen.

Als die Polizei den 50-Jährigen untersuchte, um die mitgenommenen Waren zu finden, wehrte er sich. Dabei trat er unter anderem gegen den Kopf eines Bundespolizisten. Dieser wurde dabei verletzt und musste sich abschließend bei einem Arzt vorstellen.