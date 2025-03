06.03.2025 09:44 Schüsse auf Wohnhäuser: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

In der Gemeinde Büttelborn bei Groß-Gerau in Südhessen fielen am Mittwochabend Schüsse: Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen!

Von Florian Gürtler

Büttelborn - Anwohner hörten laute Knallgeräusche, die Polizei fand hinterher Patronenhülsen: In Büttelborn im südhessischen Landkreis Groß-Gerau schossen Unbekannte am späten Mittwochabend auf zwei Wohnhäuser. Im südhessischen Büttelborn fielen am späten Mittwochabend Schüsse, die Polizei fand Patronenhülsen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler An den beiden benachbarten Häusern in der Schulstraße wurde gegen 22.45 Uhr jeweils ein Fenster beschädigt, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte. "Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt", ergänzte ein Sprecher. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Schuss-Abgabe sind noch völlig unklar. Polizeimeldungen 37-Jähriger lässt Verwandte Drogen verticken: Plötzlich steht Polizei in der Tür! "Zeugen gaben an, unmittelbar nach den Schuss-Abgaben ein wegfahrendes Fahrzeug gehört zu haben", hieß es noch. Die Beamten fragen, wer zur Tatzeit in der Schulstraße in Büttelborn verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 061426960 bei der Kriminalpolizei melden.

