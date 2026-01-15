Bundespolizei schnappt Taschendieb-Duo am Kölner Hauptbahnhof

Köln - Der Kölner Hauptbahnhof gilt als Hotspot für Taschendiebe. Zwei von ihnen (18, 30) wurden am Mittwoch allerdings durch Beamte der Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen.

Die beiden Taschendiebe stahlen den Rucksack eines 46-Jährigen aus dem ICE 618, konnten am Kölner Hauptbahnhof aber festgenommen werden. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Zuvor wurde eine zivile Fahndungseinheit der Behörde auf die beiden Männer aufmerksam, weil sie sich auffällig verhielten. Als sie dann in einer Seitenstraße einen Rucksack durchsuchten und zurückließen, schritten die Ordnungshüter ein, um das diebische Duo in den Diensträumen in Gewahrsam zu nehmen.

Dort angekommen, schloss sich der Kreis: Ein 46-Jähriger erstattete gerade Anzeige wegen des Diebstahls seines Rucksacks aus dem ICE 618 und staunte nicht schlecht, als er sein Eigentum eindeutig bei den beiden Männern wiedererkannte.

Die anschließende Videoauswertung bestätigte den Verdacht: Die Männer verließen den Zug getrennt voneinander, nachdem sie ihre Beute in einem mitgeführten Rucksack versteckt hatten.

"Dieses Vorgehen deutet auf eine professionell und vielfach geübte Tatbegehung hin. Zudem sind die Männer polizeilich bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten, haben keinen festen Wohnsitz und halten sich unerlaubt im Bundesgebiet auf", teilt die Bundespolizei mit.