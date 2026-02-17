Bundesstraße seit Montag gesperrt: Lkw mit Metallschrott verunglückt

Neustadt an der Orla - Montagmittag gab es bei Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) einen schweren Lkw-Unfall . Der Crash hatte weitreichende Folgen.

Wegen der komplizierten Bergung ist die Bundesstraße seit Montagmittag gesperrt. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei berichtet, war der Lastwagen gegen 12.10 Uhr auf der Landstraße von Moderwitz kommend in Richtung Neustadt an der Orla unterwegs und wollte die Bundesstraße 281 in Richtung Pößneck auffahren.

Als der 53-jährige Lkw-Fahrer abbiegen wollte, kippte der Sattelauflieger aus bislang noch ungeklärten Gründen nach rechts um und blieb im Straßengraben liegen. Der geladene Metallschrott verteilte sich anschließend auf der Straße. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall hat weitreichende Folgen, denn die Auf- und Abfahrt zur B281 ist auch am Dienstag weiterhin gesperrt. Momentan sei nicht absehbar, wie lange die Sperrung noch andauern wird, erklärte die Polizei.