Flirt mit Folgen: Mann erpresst Frau mit intimen Fotos

Wittenberge - Sie glaubte, die große Liebe gefunden zu haben – doch in Wahrheit wurde die 49-Jährige aus Wittenberge von ihrem vermeintlichen Liebhaber getäuscht.

Der Mann, der sich als US-Amerikaner ausgab, drohte damit, intime Fotos der 49-Jährigen zu veröffentlichen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Über einen Chat tauschte eine 49-jährige Frau aus Wittenberge intime Aufnahmen mit einem Unbekannten aus, der zuvor angegeben hatte, in Houston (USA) zu wohnen – vermutlich unter falschem Namen.

Am vergangenen Sonntag forderte der Mann Geld für die Reparatur des Laptops seiner Tochter.