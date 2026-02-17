Flirt mit Folgen: Mann erpresst Frau mit intimen Fotos
Wittenberge - Sie glaubte, die große Liebe gefunden zu haben – doch in Wahrheit wurde die 49-Jährige aus Wittenberge von ihrem vermeintlichen Liebhaber getäuscht.
Über einen Chat tauschte eine 49-jährige Frau aus Wittenberge intime Aufnahmen mit einem Unbekannten aus, der zuvor angegeben hatte, in Houston (USA) zu wohnen – vermutlich unter falschem Namen.
Am vergangenen Sonntag forderte der Mann Geld für die Reparatur des Laptops seiner Tochter.
Als die Frau dies ablehnte, drohte er, ihre Bilder zu veröffentlichen, und verlangte eine vierstellige Summe. Die 49-Jährige handelte richtig, überwies kein Geld und erstattete Strafanzeige bei der Polizei.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa