Verletzter Mann auf Gehweg entdeckt: Helfen Zeugen beim Aufklären?

Klötze - Am Sonntagabend lag ein verletzter Mann auf einem Gehweg in Klötze ( Altmarkkreis Salzwedel ).

Die Polizei sucht Zeugen, die eine Schlägerei in Klötze gesehen haben. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Entdeckt hatte ihn ein Anwohner gegen 21 Uhr, der sofort den Notruf informierte.

Laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel soll es sich um einen 25 Jahre alten Mann handeln, der zuvor eine Veranstaltung in der Breiten Straße in Klötze besucht haben soll.

Auf dem Heimweg hätten ihn dann bisher unbekannte Personen getreten und geschlagen. Dabei habe er mehrere Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht davongetragen, hieß es.

Ein Rettungswagen brachte ihn kurz darauf in ein Krankenhaus.

Die Ermittler schätzen, dass die Tat zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr im Bereich der Breiten Straße/Bahnhofstraße in Klötze geschehen sein muss.