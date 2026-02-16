Verletzter Mann auf Gehweg entdeckt: Helfen Zeugen beim Aufklären?
Klötze - Am Sonntagabend lag ein verletzter Mann auf einem Gehweg in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel).
Entdeckt hatte ihn ein Anwohner gegen 21 Uhr, der sofort den Notruf informierte.
Laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel soll es sich um einen 25 Jahre alten Mann handeln, der zuvor eine Veranstaltung in der Breiten Straße in Klötze besucht haben soll.
Auf dem Heimweg hätten ihn dann bisher unbekannte Personen getreten und geschlagen. Dabei habe er mehrere Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht davongetragen, hieß es.
Ein Rettungswagen brachte ihn kurz darauf in ein Krankenhaus.
Die Ermittler schätzen, dass die Tat zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr im Bereich der Breiten Straße/Bahnhofstraße in Klötze geschehen sein muss.
Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzwedel unter Telefon 03901/8480 zu melden.
