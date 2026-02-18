Bundesstraße stundenlang dicht: Drei Verletzte bei heftigem Unfall

Hohenstein - Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Dienstag im Landkreis Nordhausen gegeben.

Der Audi wurde komplett zerstört. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, waren auf der Bundesstraße 243 ein Audi und ein Fahrzeug der Thüringer Straßenwartungsgesellschaft zusammengekracht.

Laut ersten Erkenntnissen waren beide Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als eines der beiden Fahrzeuge auf Höhe des Abzweigs Liebenrode nach links abbiegen wollte, kam es dann aus derzeit noch ungeklärten Gründen zu der Kollision.

Durch die Wucht des Crashs wurden drei Insassen aus beiden Fahrzeugen verletzt und mussten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.