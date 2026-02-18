Passant zeigt Courage und hilft belästigter Frau: Dann wird er auf offener Straße niedergeschlagen

Düren - In Düren hat ein couragierter Passant (52) einer Frau geholfen, die augenscheinlich von zwei Männern belästigt wurde - und ist daraufhin brutal niedergeschlagen worden. Jetzt fahndet die Polizei nach den Angreifern.

Die Polizei Düren fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die erst eine Frau belästigt und anschließend einen Passanten (52) brutal niedergeschlagen haben sollen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 52-Jähriger am Dienstagabend in Düren unterwegs, als er gegen 20.35 Uhr auf die beiden Männer und die offenbar belästigte Frau aufmerksam wurde und kurzerhand eingriff. So habe er das Duo angesprochen und den beiden zu verstehen gegeben, dass sie ihre Handlung unterlassen sollten, woraufhin die Männer sofort verbal aggressiv reagierten.

Der 52-Jährige entfernte sich daraufhin vom Ort des Geschehens und begab sich zu seiner Wohnanschrift in der Heinrich-Heine-Straße, als er seine Haustür aufschloss, spürte er jedoch plötzlich einen Tritt gegen seine Kniekehle und stürzte zu Boden.

Während er am Boden lag, traten die beiden Männer, die ihm offenbar gefolgt waren, gegen seinen Kopf und seine Rippen, wobei ein Täter ihn obendrein mit einem Faustschlag ins Gesicht traktierte. Danach flüchteten die Schläger zu Fuß in Richtung des Annakirmesplatzes, während der Dürener leicht verletzt zurückblieb.

Rettungskräfte zur Behandlung seiner Blessuren seien nicht nötig gewesen, berichtete der Sprecher. Die Beamten nahmen jedoch die Fahndung nach den Männern auf und sind in diesem Zusammenhang auch auf der Suche nach Zeugen.