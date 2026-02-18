Boiler-Streit eskaliert: Vermieterin schlägt mit Eisenschiene auf Mieter ein!
Von Roland Beck
Ansbach - Ein kaputter Boiler hat in Ansbach die Gemüter so sehr erhitzt, dass ein Streit zwischen Mieter und Vermieterin außer Kontrolle geraten ist. Eine 50-Jährige soll dabei mit einer Eisenschiene mehrfach zugeschlagen haben.
Wie die Polizei mitteilte, war der Auslöser ein auslaufender Boiler in der Wohnung eines 47-Jährigen. Nachdem der Mann den Vorfall seiner Vermieterin gemeldet hatte, kam es demnach am Dienstag gegen 14.15 Uhr in seiner Wohnung zunächst zu einem verbalen Streit mit der 50-Jährigen. Laut Polizei war dies wohl auch nicht zum ersten Mal der Fall.
Die Situation eskalierte jedoch, als die 50-Jährige auf ihren Mieter losgegangen sein soll. Den Ermittlungen zufolge soll sie den 47-Jährigen mit einer Eisenschiene attackiert und diesem damit mehrfach auf den Kopf geschlagen haben.
Im weiteren Verlauf sei es zudem zu einem Gerangel und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und dem 17-jährigen Sohn der Vermieterin gekommen.
Der Mieter zog sich den Angaben zufolge leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Polizeieinsatz durch weitere Menschen gestört
Die Polizei leitete gegen sämtliche Beteiligte Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein.
Die Arbeit der Einsatzkräfte wurde den Angaben zufolge zudem durch zwei weitere Menschen gestört, die die polizeilichen Maßnahmen behinderten. Da diese ihr Verhalten trotz mehrfacher Aufforderung nicht einstellten, sprachen die Beamten gegen beide einen Platzverweis aus.
Titelfoto: David Inderlied/dpa