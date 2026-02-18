Boiler-Streit eskaliert: Vermieterin schlägt mit Eisenschiene auf Mieter ein!

Ansbach - Ein kaputter Boiler hat in Ansbach die Gemüter so sehr erhitzt, dass ein Streit zwischen Mieter und Vermieterin außer Kontrolle geraten ist. Eine 50-Jährige soll dabei mit einer Eisenschiene mehrfach zugeschlagen haben.

Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzungsdelikten. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Auslöser ein auslaufender Boiler in der Wohnung eines 47-Jährigen. Nachdem der Mann den Vorfall seiner Vermieterin gemeldet hatte, kam es demnach am Dienstag gegen 14.15 Uhr in seiner Wohnung zunächst zu einem verbalen Streit mit der 50-Jährigen. Laut Polizei war dies wohl auch nicht zum ersten Mal der Fall.

Die Situation eskalierte jedoch, als die 50-Jährige auf ihren Mieter losgegangen sein soll. Den Ermittlungen zufolge soll sie den 47-Jährigen mit einer Eisenschiene attackiert und diesem damit mehrfach auf den Kopf geschlagen haben.

Im weiteren Verlauf sei es zudem zu einem Gerangel und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und dem 17-jährigen Sohn der Vermieterin gekommen.

Der Mieter zog sich den Angaben zufolge leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.