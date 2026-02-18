Nervöser Mann stellt Tasche am Bahnhof ab: Als Polizisten reinschauen, sind sie entsetzt

Aachen - In Aachen hat ein nervös wirkender Mann eine Tasche am Bahnhof abgestellt und sich anschließend entfernt. Als die Bundespolizei wenig später in die Tasche blickte, war die Bestürzung bei den Beamten groß.

Die Katzen hatten in der engen Tasche bei winterlichen Außentemperaturen gekauert. © Bundespolizei Aachen

Wie ein Sprecher der Behörde berichtete, waren die Bundespolizisten am Dienstagmorgen auf die Tasche aufmerksam geworden, die vor dem Seiteneingang des Aachener Hauptbahnhofs abgestellt worden war.

Die Ordnungshüter warfen sogleich einen Blick ins Innere, der "die Beamten schockierte", wie es hieß. Denn dort kauerten zwei offensichtlich ausgesetzte Kätzchen, die nicht nur in der Enge, sondern auch in der jahreszeitbedingten Kälte ausharren mussten.

Umgehend nahmen die Beamten die beiden Samtpfoten - einen Perserkater und eine Perserkatze - an sich und brachten sie ins Warme auf die Dienststelle. Dort kontaktierten sie dann nicht nur das örtliche Tierheim, das die Tiere übernahm und sicher unterbrachte, zudem schauten sich die Polizisten auch das Material aus der Videoauswertung an und entdeckten auf den Aufnahmen schließlich einen verdächtigen Mann.

Dieser hatte die Katzen ausgesetzt und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ehe er sich so positionierte, dass er die Tasche weiterhin im Blick behalten konnte. "Dabei wirkte er sichtbar nervös", schilderte der Sprecher.